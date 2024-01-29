Психолог объяснила, как правильно просить прибавку к зарплате

Сотрудники, которые хотят попросить прибавку к заработной плате, должны сначала сориентироваться в уровне своих компетенций и оценить себя как специалиста на рынке труда. Об этом kp.ru рассказала психолог Анна Девятка.

«Ошибка, которую делают многие, — это зазнайство и переоценка своего профессионализма. В этом случае просьба о повышении зарплаты превращается в требование и шантаж работодателя («Не сделаете как я хочу — я уйду!»), — отметила эксперт.

Она также советует начать разговор с начальством о повышении зарплаты с обоснования своей ценности и объяснений, почему оплата труда должна вырасти. Помимо этого, лучше всего заводить эту беседу заранее до того момента, когда бюджет на год уже утвержден.

«Уточняйте, какие есть возможности, что руководство ждет от вас, чтобы увеличить денежное вознаграждение. Помните, что начальство — тоже люди, и с ними можно и нужно прояснять условия сотрудничества», — заключила Девятка.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова до этого говорила, что сотрудникам, которые планируют просить повышение, рекомендуется подготовиться к разговору с руководителем заранее, чтобы составить правильную презентацию.

Ранее HR-специалисты назвали свои главные страхи на работе.