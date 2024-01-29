Петербуржца задержали за истязание 10-летнего ребенка-инвалида

В Петербурге мальчик-инвалид получил серьезные травмы после того, как на него напал проживаюший с ним в квартире мужчина. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел в доме на улице Добровольцев. По версии правоохранителей, местный житель напал на десятилетнего мальчика с ограниченными возможностями, он избивал его и душил полотенцем.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали ребенка. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, гематомы и ожоги. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести.

Мужчину оперативно задержали. В отношении петербуржца возбудили два уголовных дела.

Известно, что подозреваемый проживает с семьей мальчика, но кем приходится пострадавшему, не уточняется. Почему он набросился на инвалида, неизвестно.

Ранее в Челябинске девочку забрали из семьи из-за шрамов и странного поведения.