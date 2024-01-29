Назван продукт, подавляющий чувство голода и предотвращающий появление морщин

Желатин имеет много полезных для организма свойств. Так, он способен лечить расстройства пищеварения, улучшать работу желудочно-кишечного тракта. Богатые желатином блюда помогают быстро насытиться, подавить чувство голода и не допустить переедания, выяснила у экспертов Общественная служба новостей.

При регулярном потреблении желатин питает кожу человека изнутри. Особенно полезен в этом плане он для людей старше 40 лет – в возрасте, когда начинают появляться морщины.

Также желатин укрепляет ногти, волосы, улучшает состояние и подвижность суставов и облегчает боль при артрите. Часто его в свой рацион включают спортсмены, так как этот продукт восполняет белок в организме и является альтернативой дорогим пищевым добавкам.

Благотворно желатин отражается также на работе мозга, нервной и мышечной системы и обмене веществ.

При этом если переборщить с количеством потребляемого желатина, то он может повысить свертываемость крови, что опасно при атеросклерозе и склонности к тромбофлебитам. С осторожностью к продукту нужно относиться людям с сердечно–сосудистыми заболеваниями и склонными к нарушениям водно-солевого обмена.

Суточная норма желатина – не более 10 грамм, подчеркивают специалисты.

Напомним, эксперты также отмечают, что мармелад на желатине поддерживает здоровую работу суставов, соединительной ткани, полезен при артрите, артрозе.

Ранее сообщалось о создании геля из желатина для запечатывания «дыр» в кишечнике.