В РФ ожирение стали чаще лечить с помощью хирургов

Российские врачи все чаще вынуждены лечить пациентов с ожирением с помощью операций. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные общероссийского бариатрического реестра.

Общероссийский бариатрический реестр ведется с 2013 года и отслеживает больных с морбидным ожирением (третьей степени). По его данным, с 2013 по 2019 год в России сделали 13 688 операций людям с ожирением. Однако с 2020 года число операций для борьбы с ожирением выросло на 172%. Так, в 2020 году хирурги выполнили 3292 вмешательства, а уже в 2023-м число выросло до 8955.

Руководитель Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максим Буриков рассказал, что за последние три года 87% пациентов, которые нуждаются в операции, были женщинами. Больше всего хирургическое вмешательство нужно пациентам от 31 года до 40 лет (746) и от 41 года до 50 лет (582). Более четверти пациентов поступали к хирургам с ожирением третьей и четвертой (последней) степени, добавил эксперт.

Буриков объяснил, что сейчас очень популярна бариатрия — направление хирургии, которое занимается лечением ожирения. Однако стоит учитывать, что речь идет не об эстетическом вмешательстве, а о борьбе с весом, который по-настоящему опасен для здоровья.

По словам доктора, у людей с индексом массы тела (ИМТ) выше 40 начинаются глубокие изменения в обмене веществ и гормональные нарушения. Из-за чего сбросить вес и удержать его естественным путем становится трудно и порой невозможно, предупредил врач.

Благодаря операции пациенты теряют примерно четверть общей массы тела или около 60-70% лишнего веса, отметил Буриков.

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