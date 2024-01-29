Размер текста
А
А
А

Названа причина нападения на церковь в Стамбуле

Hürriyet: нападение на церковь в Стамбуле было посланием христианам на Западе

close
100%
Emrah Gurel/AP

Вооруженное нападение на католическую церковь в Стамбуле было посланием христианскому западному миру. Об этом написала газета Hürriyet.

По данным журналистов, выбор из-за этого пал именно на церковь Санта-Мария.

Издание отметило, что нападавшие действовали профессионально и не проявляли признаков паники во время инцидента. Журналисты предположили, что они могли заранее провести разведку и заблаговременно изучили планировку здания и время службы. Судя по видеозаписям, которые удалось получить, подозреваемые пришли в церковь с очень расслабленным видом.

Вооруженное нападение произошло 28 января в католической церкви в Стамбуле во время молитвы. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что одного из двух нападавших смогла задержать полиция.

Ранее были названы самые опасные районы Стамбула, которых россиянам следует избегать.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами