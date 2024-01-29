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В Челябинске девочку забрали из семьи из-за шрамов и странного поведения

В Челябинске девочку изъяли из семьи после того, как заметили на ней шрамы

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В Челябинске 13-летнюю девочку забрали из семьи после того, как родителей обвинили в избиении ребенка. Об этом сообщает 74.ru.

Девочка жила с отцом и мачехой. По словам тети несовершеннолетней, ее племянница странно себя вела. Помимо этого, на руках ребенка она заметила многочисленные порезы и шрамы. Также женщина полагает, что отец и мачеха истязали дочь.

Как сообщил родитель, девочку не подвергают систематическому избиению. При этом после первых порезов ребенок обратился к школьному психологу и проблема якобы решилась.

Спустя некоторое время после инцидента в полицию обратились соседи и заявили о криках, которые доносились из квартиры семьи. Когда на место прибыл дежурный инспектор по делам несовершеннолетних, школьница заявила, что дома никого нет и с ней все хорошо.

После произошедшего с ребенком связался другой представитель ПДН. Ему ребенок рассказал о побоях со стороны родителей.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах, на данный момент проводится проверка.

«Имея основания полагать, что ребенок находится в социально опасном положении, девочка из семьи изъята и помещена в социально-реабилитационный центр», – сообщается в публикации.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Камчатке отчима обвинили в том, что он бил детей сожительницы током и лишал еды.

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