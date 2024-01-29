В Приморье за год предотвращены 27 терактов

В Приморье за год были арестованы более 30 человек при подготовке 27 терактов. Об этом сообщает Telegram-канал антитеррористической комиссии Приморья.

Также сообщается о пресечении 10 «преступлений экстремистской направленности», за которые были привлечены к ответственности 11 человек.

До этого житель Алтайского края был задержан за попытку поджога объекта Минобороны РФ.

По версии спецслужбы, 44-летний мужчина пытался совершить теракт в Барнауле. Как заявили в ФСБ, в ноябре 2023 года мужчина в интернете сам вышел на связь с представителем террористической военизированной организации, которая запрещена на территории России. Ведомство установило, что мужчина заявил о своей готовности совершить теракт на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона.

В ФСБ сообщили, что по указанию куратора подозреваемый изготовил коктейли Молотова, с помощью которых должен был поджечь один из объектов министерства обороны. При попытке совершения теракта мужчину задержали.

Ранее Путин заявил о продолжении антитеррористической операции ОДКБ.