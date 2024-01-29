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В Москве в понедельник будет облачно с прояснениями и до - 4°С

Гидрометцентр: в Москве в понедельник будет облачно с прояснениями и до - 4°С

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Москве в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до - 4°С, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время в столице будет -2...-4°С. Ночью температура может уменьшиться, предполагается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица. Атмосферное давление ожидается повышенным и составит около 762 мм ртутного столба. Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на этой неделе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что прохладная погода в Москве закончится в понедельник. Погода ожидается преимущественно без осадков.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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