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В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы на дорогах до вторника, 30 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 22:00 30 января.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на этой неделе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что февраль в Москве ожидается теплым и снежным.

До этого синоптики предупредили об «атаке» циклонов на Россию.

Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.

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