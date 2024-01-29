В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы на дорогах до вторника, 30 января. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.
Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 22:00 30 января.
До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве на этой неделе ожидается облачная погода с небольшим количеством осадков в виде снега, мокрого снега и дождя.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что февраль в Москве ожидается теплым и снежным.
До этого синоптики предупредили об «атаке» циклонов на Россию.
Ранее кардиологи предупредили о повышении риска инфаркта и инсульта зимой.