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В Великобритании запретят одноразовые вейпы

В канцелярии премьера Великобритании заявили, что запретят одноразовые вейпы

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В Великобритании планируется запретить продажу одноразовых вейпов. Как сообщила канцелярия премьер-министра Риши Сунака, законопроект будет представлен в правительство, пишет ТАСС.

Законодательная новелла основана на статистике, согласно которой за последние два года количество подростков в возрасте от 11 до 17 лет, использующих одноразовые вейпы, выросло почти в девять раз. Сейчас около 9% британских детей в возрасте от 11 до 15 лет курят вейпы.

Представители канцелярии Сунака отметили, что содержащийся в вейпах никотин может вызывать сильное привыкание, а долгосрочные последствия для здоровья неизвестны. Отказ от вейпов может вызывать беспокойство, проблемы с концентрацией и головные боли. В то же время взрослые могут использовать вейпы, чтобы бросить курить, но дети никогда не должны ими пользоваться.

Новый законопроект предусматривает ограничения на вкус жидкостей для вейпа и упаковку продукции, чтобы сделать эти устройства менее привлекательными для подростков. Кроме того, вейпы не будут выставляться на видное место на прилавках магазинов, а продажа никотиновых паучей лицам младше 18 лет будет запрещена. Британское правительство также введет новые штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

В заявлении канцелярии Сунака отмечается, что около 70% британцев поддерживают инициативу правительства. Ранее в октябре Риши Сунак заявил о намерении запретить продажу сигарет лицам, родившимся 1 января 2009 года и позже, чтобы молодые поколения британцев избежали риска пристраститься к курению.

До этого премьера Франции заметили с вейпом на заседании парламента.

Ранее в Пермском крае собрались запретить продажу табака, вейпов и кальянов в киосках.

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