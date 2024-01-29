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Родился теленок с человеческой головой

Daily Star: в Таиланде родился теленок-мутант с человеческой головой

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thesun.co.uk

Нежизнеспособный теленок-мутант с головой, похожей на человеческую, родился в Таиланде. Об этом сообщает Daily Star.

Фотографию теленка на своей странице в соцсетях опубликовал один из фермеров. У теленка нет шерсти, а его голова напоминает человеческую. На фотографии животное лежит на траве.

13 января издание The Thaiger писало, что во Вьетнаме во время тяжелых родов на свет появился необычный теленок. Когда корова отелилась, владельцы хозяйства заметили, что у плода восемь ног, два языка и три глаза. Его внешний вид напоминает то, как срастаются тела сиамских близнецов.

В марте сообщалось, что в Британии корова родила теленка со смайликом на боку. Фермеры Меган и Барри Костер были удивлены, обнаружив на теле новорожденного теленка необычные отметины, напоминающие смайлик.

До этого стало известно, что теленок в Индии родился с третьим глазом на лбу и дополнительной парой ноздрей.

Ранее сообщалось, что на Кубе родилась свинья-мутант.

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