28 января четверо мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали в результате обстрелов со стороны украинских националистов. Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева.

По его словам, двое пострадавших были жителями Донецка, а еще двое – Горловки. Он также отметил, что двое человек получили ранения от сбросов боеприпасов с беспилотников в Донецке, а двое -– от обстрела кассетными боеприпасами в Горловке.

Ранее сообщалось о том, что 28 января ВСУ сбросили боеприпас рядом с семьей с детьми, что привело к тому, что отец семейства едва не остался без ног.

27 января оборонное ведомство передавало, что подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.