Среди задержанных после стрельбы в стамбульской церкви есть гражданин РФ

Стало известно, что турецкая полиция подозревает 47 человек, включая гражданина России и Таджикистана, в причастности к стрельбе, произошедшей в церкви 28 января. Как пишет ТАСС, глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что операции были проведены по 30 адресам в рамках расследования.

По словам Ерликая, некоторые из задержанных могут иметь связь с запрещенной в РФ террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ситуация находится под контролем полиции, и дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая рассказал о «широкомасштабном расследовании», которое начали правоохранительные органы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жертвам нападения.

В декабре сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации.

Ранее неизвестные открыли стрельбу в отеле Бодрума.