Подозреваемые в нападении на церковь в Стамбуле задержаны

Один из двух нападавших, которые открыли огонь в католическом храме в Стамбуле, был задержан полицией. Об этом сообщает газета Hürriyet.

Подозреваемый был задержан сотрудниками антитеррористического управления департамента полиции Стамбула. Нападение произошло во время воскресной мессы в храме Санта-Мария в Сарыере. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование».

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что принимаются необходимые меры для скорейшего задержания преступников.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жертвам нападения и сообщил, что на данный момент нет других пострадавших, а полиция и прокуратура продолжают расследование.

В декабре сообщалось, что вооруженный пистолетом мужчина захватил в заложники водителя грузовика около автотрассы в 100 км от Стамбула и потребовал встречи с главой МВД Турции, пост которого занимает Али Ерликая. До этого силовики провели рейды в различных провинциях Турции по задержанию лиц, причастных к деятельности международной террористической организации.

Ранее в Анталье экстренно сел турецкий лайнер.