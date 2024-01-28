В регионе России пожаловались на невозможность вылечить зубы

Жители Бурятии пожаловались, что не могут получить стоматологическую помощь из-за низкого напряжения в электросети. Об этом сообщает издание «Байкал Daily».

Отмечается, что часть оборудования стоматологической поликлиники при Окинской центральной районной больнице (ЦРБ) в республике не работает из-за проблем в электросети.

Одна из жительниц рассказала, что зубной врач отправил ее на снимок, но аппарат не смог его сделать. «Можно ли как-то эту ситуацию разрешить? Без снимка тоже зуб не пролечить», — посетовала она.

Главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова признала, что с наступлением морозов в больнице увеличивается потребление электроэнергии. По ее словам, это происходит из-за использования дополнительных источников тепла.

Специалист констатировала, что в ближайшее время ситуацию изменить не получится. «Работаем в этом направлении, ищем пути решения», — заключила она.

В январе жители Колымы пожаловались на необходимость самим покупать обезболивающее перед приемом у стоматолога. Власти региона объяснили такую ситуацию введением санкций против России.

Ранее в Ингушетии нелегальный стоматолог удалил пациенту здоровый зуб.