Украинский клирик ответил на обвинения в захвате храма фразой «Пасть закрой!»

Клирик Православной церкви Украины (ПЦУ) Николай Хомяк нецензурно выругался на верующих прихожан Покровского храма в Хмельницкой области после обвинений в том, что он вместе с активистами захватил собор, относящийся к Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. О конфликте пишет издание «Новости Православия».

По данным Хмельницкой епархии, инцидент произошел 27 января в храме, находящемся в селе Печески Хмельницкой области. Согласно версии издания, Хомяк потребовал от всех, кто не относится к ПЦУ, выйти из храма под угрозой применения силы.

В ролике, опубликованном в сети, клирик обратился к настоятелю храма протоиерею Михаилу Фурману, в том числе потребовав от него «фильтровать базар».

Позже в ответ на слова одной из женщин, сделавшей Хомяку замечание, тот заявил: «Закрой свою пасть, если не хочешь попасть под мое проклятие».

Женщина возмутилась, услышав такие высказывания от священнослужителя. «И это считается «батюшка?» — с недоумением сказала прихожанка в ролике.

По версии местной епархии, активисты вытолкали из храма его настоятеля Фурмана и протоиерея Виталия Дунца. Формальным поводом к захвату стало незаконное собрание, проведенное 27 октября 2023 года для перевода церковной общины под Православную церковь Украины.

ПЦУ — автокефальная православная церковь на территории Украины, получившая такой статус в январе 2019 года от Константинопольского патриархата. Для этого ПЦУ был предоставлен соответствующий томос (церковный канонический документ).

УПЦ — до предоставления автокефалии ПЦУ признавалась всеми поместными православными церквями как единственная легитимная православная церковь на Украине. Находится в составе Московского патриархата, то есть в составе РПЦ, но с правами широкой автономии.

Ранее выяснилось, что почти тысячу приходов УПЦ перевели в состав Православной церкви Украины.