Размер текста
А
А
А

Из-за обрушения части дома в Ростове-на-Дону возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело из-за обрушения части дома в Ростове-на-Дону

По факту обрушения части дома в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в публикации.

Следователи проводят осматривают место происшествия, проводят опрос жильцов и сотрудников администрации, изучают правоустанавливающую и техническую документация дома. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

27 января в Ростове-на-Дону обрушилась стена многоквартирного дома, 95 человек были эвакуированы. Позже стало известно, что в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. На следующий день в этом доме обрушился подъезд.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося дома.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами