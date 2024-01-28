Из-за обрушения части дома в Ростове-на-Дону возбуждено дело

По факту обрушения части дома в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

«По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту обрушения стены жилого дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в публикации.

Следователи проводят осматривают место происшествия, проводят опрос жильцов и сотрудников администрации, изучают правоустанавливающую и техническую документация дома. В ходе расследования будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

27 января в Ростове-на-Дону обрушилась стена многоквартирного дома, 95 человек были эвакуированы. Позже стало известно, что в 2020 году этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. На следующий день в этом доме обрушился подъезд.

Ранее жительница Ростова-на-Дону рассказала о состоянии обрушившегося дома.