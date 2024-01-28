Школьница отдала мошенникам, притворившимся ее бабушкой, 275 тысяч рублей

В Подмосковье мошенники выманили у 11-летней девочки 275 тысяч рублей, притворившись ее бабушкой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Королев. Школьница, находившаяся дома, ответила на телефонный звонок и услышала голос своей бабушки. Якобы родственница рассказала, что попала в аварию и теперь ее могут отправить в тюрьму.

После этого с девочкой начал разговаривать якобы следователь. Он сообщил, что девочке необходимо собрать для родственницы постельное белье, два полотенца и немного денег. Пребывавший в панике ребенок положил в конверт 250 тысяч рублей и $287 и вместе с остальными вещами передала их курьеру злоумышленников.

Затем она рассказала эту историю отцу, который сразу понял, что за произошедшим стоят преступники, которые смогли подделать голос их родственницы. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее в Петербурге воспитательница влезла в долги и перевела мошенникам 7,8 млн рублей.