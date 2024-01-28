Россиянка украла 3 млн рублей у компании, в которой работала

В Челябинской области бухгалтер украла 3 млн рублей у компании, в которой работала. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Сатка. 38-летняя женщина, работавшая бухгалтером, обманом вывела с лицевых счетов компании более 3 млн рублей. Сообщается, что на женщину была оформлена генеральная доверенность.

Похищенные денежные средства россиянка потратила на собственные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

До этого в Татарстане бухгалтер перевела мошенникам 24 млн рублей со счета предприятия. Аферисты связались с ней от имени генерального директора.

Ранее петербургская воспитательница набрала кредитов и перевела мошенникам 7,8 млн рублей.