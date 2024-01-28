Размер текста
А
А
А

Россиянка украла 3 млн рублей у компании, в которой работала

В Челябинской области бухгалтер украла у компании 3 млн рублей

close
100%
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Челябинской области бухгалтер украла 3 млн рублей у компании, в которой работала. Об этом сообщает Telegram-канал »Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Сатка. 38-летняя женщина, работавшая бухгалтером, обманом вывела с лицевых счетов компании более 3 млн рублей. Сообщается, что на женщину была оформлена генеральная доверенность.

Похищенные денежные средства россиянка потратила на собственные нужды. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей».

До этого в Татарстане бухгалтер перевела мошенникам 24 млн рублей со счета предприятия. Аферисты связались с ней от имени генерального директора.

Ранее петербургская воспитательница набрала кредитов и перевела мошенникам 7,8 млн рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами