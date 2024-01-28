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Ростовчанин мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась девушка

Mash: в Ростове мужчина мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась девушка

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Shutterstock

В Ростове ранее судимый мужчина мучил щенка на камеру, чтобы к нему вернулась девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По информации Telegram-канала, после начала романтических отношений россиянин попросил у девушки помощи с жильем, так как не мог найти квартиру. Она прописала мужчину у себя.

После этого в отношениях сожителей начались проблемы — мужчина начал уходить в запои и устраивать драки. Кроме того, оказалось, что у него несколько судимостей, две из которых за изнасилование и разбой. В связи с тем, что выселить прописанного в квартире россиянина нельзя, девушка вынуждена была сама покинула жилище.

Чтобы убедить ее вернуться, мужчина прислал ей видео, на котором мучил их щенка, и россиянка написала на него заявление в полицию за жестокое обращение с животными. После этого он набросился на нее с ножом и его задержали полицейские.

Ранее осужденный за истязание жены мужчина вернулся в Челябинск с помилованием после СВО.

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