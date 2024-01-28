Адвокат Добровинский: избитая сотрудница «Известий» не представилась журналистом

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы VIP-коуча Инны Тлиашиновой, в беседе с «Газетой.Ru» назвал выдумкой информацию о нападении охранника на журналистку «Известий» Наталию Графчикову во время семинара блогера. По его словам, сама коуч не присутствовала при инциденте.

«Инна попросила меня, чтобы я представлял ее интересы, потому что дело происходило в помещении, в котором она работала. Она не является ни хозяйкой, ни директором этой компании. Она считается привлеченным специалистом, который по договору проводил мероприятие. При инциденте она не присутствовала. Насчет того, что было совершено нападение на журналиста — это, конечно, придумка. Это выдумка, не знаю кого, ваших коллег или самой журналистки», — сказал он.

Добровинский добавил, что Графчикова не была приглашена на мероприятие, а также не представилась в качестве журналиста. Адвокат отметил, что охранник мероприятия посчитал поведение корреспондента «не совсем адекватным».

«Инцидент произошел между некой дамой, на которой не было написано, что она журналистка. Естественно, и она не представилась, что она журналист. Она не была приглашена на это мероприятие, естественно, там никто не знал о ее появлении. Охранник, который посчитал, что эта женщина ведет себя агрессивно, попросил ее каким-то образом утихомириться или выйти. Я не знаю там, что между ними произошло. Это было между охранником, потребовавшим что-то от гостя, который, с его слов, был не совсем адекватен, и дамы, которая позже сказала, что она журналистка. Что там произошло на самом деле — никто не знает. У него своя версия, которую, он говорит и будет доказывать, у нее своя версия», — заключил он.

28 января стало известно, что на журналистку «Известий» Наталью Графчикову напали у входа в здание, где проходил семинар VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Отмечается, что охранники выкинули корреспондента на улицу без обуви и отобрали у нее телефон. Врачи обнаружили у журналистки гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. Подозревается, что Графчикова получила сотрясение мозга. По данным «Известий», причиной нападения на журналистку мог стать страх Тлиашиновой перед налоговой службой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Ранее избитая журналистка «Известий» рассказала о своем состоянии.