Российский школьник спас друга, провалившегося под лед

В Челябинской области шестиклассник спас провалившегося под лед друга. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Каслинского водоема. Два школьника гуляли возле полыньи, и под одним из мальчиков треснул лед — ребенок провалился в ледяное озеро.

Второй мальчик увидел тонущего друга и бросился к нему на помощь. Ему удалось вытащить товарища из воды, однако об инциденте он никому не рассказал. Позже мать спасенного школьника отблагодарила его за помощь.

До этого, 23 января, в Воронежской области подростки спасли ребенка, провалившегося в яму с ледяной водой. Мальчик стоял во дворе жилого дома и неожиданно ушел под воду почти по пояс.

Ранее собака помогла спасти хозяина, провалившегося под лед во время прогулки.