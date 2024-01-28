Дым от пожара в Театре сатиры распространился до Концертного зала Чайковского

Дым от пожара в Театре сатиры в Москве распространился до Концертного зала им. Чайковского. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Как отмечают работники зала, дымом затянуло несколько помещений здания.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщало, что причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы могло стать нарушение техники безопасности.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее в кальянной на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.