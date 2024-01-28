Названа предварительная причина пожара в Театре сатиры в центре Москвы

Причиной пожара в Театре сатиры в центре Москвы могло стать нарушение техники безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время площадь пожара составляет 350 кв. метров.

До этого Telegram-канал Shot писал, что возгорание могло произойти во время реконструкции купола здания. Пожар начался, когда рабочие заменяли покрытие купола. Сотрудников эвакуировали.

21 января произошел пожар в здании Центрального выставочного зала в Сухуме, где расположена Национальная картинная галерея. Возгорание произошло около 4:00 по местному времени (3:00 мск). В тушении пожара было задействовано более 10 пожарных расчетов, и к 7:00 (6:00 мск) пожар был локализован.

Временно исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр рассказала госагентству «Апсныпресс», что на втором этаже здания Центрального выставочного зала располагались фонды Национальной картинной галереи, насчитывающие более четырех тысяч экземпляров. По ее словам, можно сказать, что сгорело все.

Ранее в кальянной на проспекте Вернадского в Москве произошел пожар.