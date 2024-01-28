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В Турции банда девушек ограбила более полусотни квартир русскоговорящих жителей

Shot: в Турции группа девушек ограбила более полусотни русскоговорящих жителей

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Телеграм-канал «SHOT»

В Турции банда девушек ограбила более полусотни квартир русскоговорящих жителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, кражи из квартир русскоговорящих жителей города Мерсин начались в мае 2023 года. Группа девушек молодого возраста дожидается, когда хозяева покинут жилище, а затем вскрывает двери отмычками и похищает деньги и драгоценности, рассказал один из пострадавших. По его словам, кражи происходят под покровительством персонала жилых комплексов.

Девушки успели ограбить более полусотни квартир, а общая сумма ущерба достигла ＄1,5 млн. Сообщается, что пострадавшие обращались в полицию, и личности похитительниц были установлены — их несколько раз задерживали. Однако затем преступниц отпускали.

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