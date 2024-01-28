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В Анталье экстренно сел турецкий лайнер

В Анталье экстренно посадили лайнер, услышав крики о помощи из багажного отсека

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в аэропорту Антальи после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Отмечается, что борт совершал полет из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«Во время рейса Pegasus PC690 Стамбул Сабиха Гекчен — Эр-Рияд на самолете типа Airbus 321neo ... из передней грузовой секции якобы были слышны крики «помогите». Пилоты приняли решение срочно приземлиться в Анталье», — говорится в сообщении портала.

Авиакомпания Pegasus пока никак не прокомментировала ситуацию.

До этого Yahoo News сообщал, что в Мехико пассажир рейса в Гватемалу вскрыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета из-за духоты в салоне и задержки рейса на четыре часа.

Мексиканца задержали, в ходе расследования выяснилось, что его действия поддержали почти все пассажиры, находившиеся вместе с ним в салоне воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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