В Анталье экстренно сел турецкий лайнер

Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в аэропорту Антальи после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

Отмечается, что борт совершал полет из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

«Во время рейса Pegasus PC690 Стамбул Сабиха Гекчен — Эр-Рияд на самолете типа Airbus 321neo ... из передней грузовой секции якобы были слышны крики «помогите». Пилоты приняли решение срочно приземлиться в Анталье», — говорится в сообщении портала.

Авиакомпания Pegasus пока никак не прокомментировала ситуацию.

До этого Yahoo News сообщал, что в Мехико пассажир рейса в Гватемалу вскрыл аварийный выход и выбрался на крыло самолета из-за духоты в салоне и задержки рейса на четыре часа.

Мексиканца задержали, в ходе расследования выяснилось, что его действия поддержали почти все пассажиры, находившиеся вместе с ним в салоне воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.