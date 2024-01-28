В Раде прокомментировали перспективы призыва женщин по мобилизации на Украине

Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщины не будут подпадать под мобилизацию на Украине. Его слова приводит «24 канал».

«Я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба», — подчеркнул он.

По словам Чернева, президент страны Владимир Зеленский и большинство депутатов Рады выступают против включения женщин в мобилизационный ресурс.

В сентябре 2023 года глава ассоциации «Фармрада» Елена Прудникова заявила, что украинские фармацевты массово увольняются в преддверии начинающейся на Украине с 1 октября постановки на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 ноября мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 14 февраля 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Раде опровергли данные о внесении обновленного законопроекта о мобилизации.