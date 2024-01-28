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В Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны

Il Giornale: в Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны

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В Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Об этом пишет Il Giornale.

Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, оккупировав пункт взимания платы Орте в районе Витербесе.

Они требовали установления «справедливой платы» за свою продукцию взамен субсидий.

24 января бастующие польские фермеры перекрыли автостраду из Украины в Варшаву.

Целью акции стала блокировке 200 мест по всей восточной Польше с целью остановить бесконтрольный ввоз сельхозпродукции с Украины, хотя изначально планировалось, что блокировка коснется 150 таких точек.

Для этого сотня тракторов поехала в направлении Варшавы по национальной автостраде №2, еще сотня — по автостраде №8. Через каждые десять километров протестующие выставляют патрули.

Ранее во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни.

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