В Италии фермеры несколько часов блокировали главную трассу страны. Об этом пишет Il Giornale.

Протестующие на сельскохозяйственной технике заблокировали развязку трассы A1, оккупировав пункт взимания платы Орте в районе Витербесе.

Они требовали установления «справедливой платы» за свою продукцию взамен субсидий.

24 января бастующие польские фермеры перекрыли автостраду из Украины в Варшаву.

Целью акции стала блокировке 200 мест по всей восточной Польше с целью остановить бесконтрольный ввоз сельхозпродукции с Украины, хотя изначально планировалось, что блокировка коснется 150 таких точек.

Для этого сотня тракторов поехала в направлении Варшавы по национальной автостраде №2, еще сотня — по автостраде №8. Через каждые десять километров протестующие выставляют патрули.

Ранее во Франции протестующие фермеры сожгли здание таможни.