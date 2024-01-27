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В Белгородском районе звучит сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в региональном центре звучит сирена.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

Глава региона призвал тех, кто находится дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, коридор, ванная, туалет или кладовая. Тем, кто находится на улице, рекомендовано спуститься в укрытие или иное безопасное место.

27 января Гладков сообщал, что село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области было обстреляно со стороны Украины.

До этого он рассказывал об ударах ВСУ по Белгородской области 26 января. В селе Соловьевка был сбит беспилотный летательный аппарат. В поселке Севрюково после атаки ВСУ была повреждена крыша в одном из частных домов. Губернатор также сообщил, что в Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Сподарюшино. Всего было зафиксировано четыре прилета.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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