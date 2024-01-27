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На Багамах зафиксировали массовые убийства туристов

Посольство США на Багамах предупредило об опасности курорта после 18 убийств

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Посольство США заявило об опасности отдыха на Багамских островах после череды убийств туристов. Предупреждение опубликовано на сайте дипломатического представительства.

«С начала 2024 года в Нассау произошло 18 убийств», — указывается в заявлении дипмиссии.

Согласно информации посольства, жертвами местных бандитских группировок стали путешественники, приехавшие из других стран.

«Убийства происходили в любое время, в том числе среди бела дня на улицах», — предупредили в диппредставительстве.

Из-за опасности ситуации дипломаты порекомендовали быть особенно осторожными в восточной части столицы Багам — Нассау.

Некоторое время назад на Багамских островах во время погружения туристов под воду в клетке акула укусила за ногу 10-летнего мальчика. Перед этим на Багамах после нападения акулы пропала немецкая туристка.

Ранее Багамы запланировали легализовать марихуану.

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