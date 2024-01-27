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Путин заявил о важности трагедии Ленинграда для истории России

Путин: трагедия Ленинграда навсегда останется в российской истории

Судьба блокадного Ленинграда навсегда останется одной из важнейших страниц истории страны. Об этом заявил Владимир Путин во время концерта, посвященного 80-летию снятия блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.

«Ровно 80 лет назад Ленинград был полностью и бесповоротно освобожден от вражеской, нацистской осады. Его великая судьба, борьба и мужество, его победа навсегда останутся одной из самых трагических, но и самых триумфальных страниц в истории нашей страны, да и всего мира», – сказал Путин.

В ходе своего выступления, он попросил почтить минутой молчания память всех защитников и жителей Ленинграда.

До этого глава государства заявил, что в годы Великой Отечественной войны гитлеровские силы воевали не с советской идеологией, их целью были территория страны и физическое уничтожение большинства населения. Об этом он рассказал на церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны.

Центральная часть мемориала — стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Высота центральной скульптуры 47 метров. Из особенностей памятника отмечают 150 скульптурных барельефов, созданных на основе историй реальных людей и фотографий, присланных из разных регионов России: Белгородской, Смоленской, Новгородской и Орловской областей, Краснодарского края, Карелии и других.

Ранее Путин сообщил, что в ряде европейских стран русофобия продвигается как государственная политика.

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