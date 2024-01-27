Размер текста
А
А
А

В Китае рядом с киргизской границей произошло землетрясение

Институт сейсмологии Киргизии: зарегистрированы подземные толчки магнитудой 5,5

close
100%
Uwe Anspach/Global Look Press

На границе Киргизии и Китая 27 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом со ссылкой на Институт сейсмологии Киргизии сообщает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксированы в 15.03 по местному времени (12.03 мск). Перед этим, в 6.37 (3.37 мск) в этом же районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5.

Эпицентр подземных толчков находился в Китае — там же, где ранее произошло мощное землетрясение магнитудой 7.

23 января в китайских горах произошло сильное землетрясение, последствия которого ощутили в России, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Последствия были наиболее заметны в Алма-Ате.

24 января сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 в 29 км от Краснодара. Тряска ощущалась в Сочи, Туапсе и Адыгее.

25 января на границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о состоянии космодрома Байконур после землетрясения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами