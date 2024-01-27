Врача общей практики задержали за изнасилование четырех пациенток

Во Франции врач общей практики попал под следствие за изнасилование четырех пациенток. Об этом сообщает Actu17.

64-летний медик принимал пациентов в городе Бресте. За годы врачебной практики он неоднократно вступал в интимную связь с женщинами, приходившими к нему на прием.

Полицейские установили его причастность к изнасилованию четырех пациенток в период с 2003 года по 2016-й. При этом еще две жалобы от пострадавших были отклонены из-за истечения срока давности.

На днях мужчина был взят под стражу, а 26 января предстал перед следственным судьей. Его обвинили в изнасиловании при злоупотреблении полномочиями и поместили под судебный надзор. Подозреваемому запретили покидать территорию Франции, вступать в контакт с потерпевшими и заниматься медицинской деятельностью. Кроме того, насильника обязали пройти курс лечения.

Ранее в Якутии врач-рецидивист вышел на свободу, вернулся к работе и изнасиловал девятилетнюю пациентку.