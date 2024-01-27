В Ростове-на-Дону потушили пожар в пятиэтажке, эвакуированы десятки людей

В Ростове-на-Дону пожарные спасли от огня 22 человека, включая шестерых детей. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Пожар случился на 5 этаже многоэтажки. В горящей квартире огнеборцы ведомства обнаружили женщину без признаков жизни», — говорится в публикации.

Еще 48 человек были эвакуированы с места происшествия, в том числе 19 детей.

В тушении участвовали более 40 пожарных и 13 единиц техники. Причину возгорания предстоит установить экспертам.

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В тот же день в кальянной на проспекте Вернадского в Москве загорелся потолок. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек, жертв нет.

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