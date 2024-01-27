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Второклассница задохнулась, играя с ремнем от пальто

РЕН ТВ: в Волгограде ребенок задохнулся, играя с ремнем от пальто

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Волгограде врачи не смогли спасти школьницу, которая запуталась в ремне от пальто во время игры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в одной из квартир на Горнополянском разъезде в Волгограде 26 января, девочка играла дома. По данным РЕН ТВ, в какой-то момент ребенок запутался в ремне от пальто и задохнулся, спасти второклассницу не удалось.

Где в момент происшествия находились родители школьницы и другие обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов, подробности несчастного случая неизвестны.

Ранее на Урале младенец задохнулся в детской кроватке, заваленной вещами.

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