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Пенсионерка из Петербурга годами «инвестировала» в кинопроизводство и потеряла 6 млн рублей

Пожилая петербурженка потеряла 6 млн рублей, думая, что помогает киноиндустрии

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге 69-летняя женщина отдала сбережения мошенникам, думая, что жертвует деньги на кинопроизводство. Об этом пишет 78.ru.

Накануне петербурженка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она осознала, что стала жертвой обмана только после нескольких лет общения с аферистом.

Правоохранители узнали, что с неким Вадимом женщина познакомилась еще в 2017 году. В 2019-ом мужчина предложил пенсионерке стать спонсором киноленты, к производству которой он якобы имел непосредственное отношение. За это время в продакшн фильма и в качестве материальной помощи потерпевшая передала «киноделу» порядка 6 млн рублей.

Сейчас сотрудники органов внутренних дел решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россияне назвали лучшей инвестицией образование, а худшей — криптовалюту.

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