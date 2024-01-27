Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень», который находится на Невском пятачке. Глава государства посетил памятное место в связи с 80-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда, сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма, расположенного на левом берегу реки Невы. Указанное место стало символом стойкости и мужества советских солдат, которые защищали город от немецких захватчиков и принимали участие в операции «Искра» в январе 1943 года.

При этом на опубликованной в Telegram-канале видеозаписи с Невского пятачка видно, как российский лидер берет букет красных роз у солдата почетного караула и направляется к монументу. После этого Путин преклоняет колено, чтобы положить цветы, и затем несколько минут молча стоит у «Рубежного камня».

В конце глава государства перекрестился и направился обратно к своему автомобилю. Все это время горнист почетного караула исполнял мелодию песни «Тишина», автором которой является Лев Гуров.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин обратился к россиянам по случаю 80-й годовщины снятия блокады.