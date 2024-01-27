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Студент из Сирии за неделю нелегально перевез в Россию почти 50 соотечественников

Студент из Сирии незаконно переправил в Россию около 50 соотечественников

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Студент-иностранец Орловского госуниверситета наладил поток нелегальной миграции в РФ из родной Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

26-летний студент-ординатор сильно нуждался в деньгах и решил помочь землякам попасть в Россию. Он стал посредником для своих соотечественников, желавших покинуть Сирию, и при помощи ОПГ, которая занималась нелегальной миграцией, за неделю переправил в страну около 50 нелегалов.

Мигрантам делали поддельные приглашения на учебу в Вятском агротехническом университете, обеспечивали им въезд и транзит, но в итоге преступная схема вскрылась. Предприимчивого иностранца задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Сейчас полиция разыскивает его подельников и сирийцев, успевших попасть на территорию РФ по разработанной фигурантом системе.

Ранее в Польше задержали двух украинцев за перевозку нелегальных мигрантов.

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