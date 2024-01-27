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Пассажир с электрошокером напал на сотрудника метро в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мужчина с электрошокером напал на сотрудника метро

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полиция Петербурга разыскивает пассажира метро, который ударил контролера электрошокером и скрылся. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции метро «Улица Дыбенко» в Петербурге, один из пассажиров перескочил через турникет в вестибюле, не заплатив за проезд.

Контроллер окрикнул безбилетника и бросился за ним следом, злоумышленник несколько раз ударил 52-летнего мужчину электрошокером и скрылся.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ориентировка на мужчину направлена в отделы полиции.

Ранее женщина напала в трамвае на девушку и прокусила ей руку до крови.

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