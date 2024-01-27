В Екатеринбурге разыскивают пациента в пижаме, который покинул больницу через окно

В Екатеринбурге мужчина сбежал из больницы, спрыгнув с высоты второго этажа, и попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На днях местного жителя доставили в нейрохирургическое отделение городской клинической больницы №24. Он не пытался сорвать план лечения, но 26 января все же решил нарушить постельный режим.

Пациент в тапках и пижаме вылез из окна на козырек приемного отделения хирургии, сорвался в снег и покинул территорию лечебного учреждения. Его побег свидетели записали на камеру, однако мужчину никто так и не остановил. Сейчас его разыскивают полицейские. По предварительным данным, в момент инцидента беглец был трезв.

Ранее иностранец похитил из петербургской больницы тяжелобольного сына.