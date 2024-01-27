Мужчина отрезал себе кисть карманным ножом, чтобы спастись из клетки с медведем

Волонтер из Швейцарии работал в тайском зоопарке в Муанг Нгае, на мужчину напал гималайский медведь и едва не откусил ему руку. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел во время кормления хищника в клетке в зоопарке в Муанг Нгае, 32-летний волонтер занес в клетку с медведем поднос с едой, когда зверь неожиданно напал на него и вцепился мужчине в руку.

Чтобы спастись от медведя, волонтер достал из кармана нож и отрезал себе кисть, ему удалось выбраться из клетки.

Швейцарца госпитализировали в местный госпиталь, а оттуда доставили в больницу провинции Чианг Май, жизнь пострадавшего вне опасности, ему предстоит серьезная операция, но хирурги пока не знают, смогут ли пришить отрезанную кисть.

Ранее огромный медведь пробрался в подвал жилого дома и отказался уходить.