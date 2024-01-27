Кабмин РФ одобрил упрощение легализации иностранных документов

Правительство РФ одобрило законопроект об упрощении использования иностранных документов российскими гражданами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабинета министров страны.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. При этом речь идет о нормах, в том числе позволяющих подтверждать подлинность полученных за границей дипломов и других документов не только в Москве.

Благодаря корректировке законодательства у граждан появится возможность пройти данную процедуру в 40 краевых, региональных и областных центрах. В заявлении уточняется, что это касается субъектов, в которых есть территориальные подразделения министерства иностранных дел РФ.

«Меняется и порядок запроса официальных бумаг из другого государства. Например, когда посетить его затруднительно. Теперь пошлина за это будет взиматься не автоматически, а только в случае, если такая операция осуществима», — добавили представители правительства.

Согласно публикации, в скором времени законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. В кабинете министров подчеркнули, что перечисленные изменения призваны облегчить процедуру подтверждения подлинности личных документов для жителей страны.

Ранее правительство РФ расширило список иностранных вузов, чьи дипломы признаются автоматически.