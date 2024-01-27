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Жителям европейской части России рассказали о погоде в начале февраля

Вильфанд: в европейской части РФ в начале февраля ожидается теплая погода

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Александр Авилов/Агентство «Москва»

Теплая погода ожидается на европейской части страны в начале февраля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, слова которого передает «Интерфакс».

Метеоролог отметил, что в указанный промежуток времени температура воздуха в регионах европейской части РФ будет заметно превышать норму. В том числе это касается Москвы и области.

Как сказал эксперт, в период с 1 по 4 февраля в столичном регионе прогнозируется от -4°C до +1°C в светлое время суток. При этом ночью столбики термометров будут показывать от -7°C до -2°C. Вильфанд подчеркнул, что данные значения превышают норму на шесть градусов.

«Начало февраля теплое, оттепельное», — резюмировал метеоролог.

До этого Вильфанд сообщил, что с 26 по 27 января в Москве ожидаются небольшой мороз и гололедица. В российской столице пройдет легкий снегопад, а температура воздуха составит около -5°C. В темное время суток прогнозируется от -15°C до -10°C.

Жителей Московской области, в свою очередь, предупредили о похолодании в ночь на 27 января до -14°С. Днем 26 января в регионе ожидается от -7°С до -2°С.

Ранее россиянам рассказали об «атаке» циклонов со стороны сразу трех океанов.

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