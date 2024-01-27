В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение произошло на территории Гватемалы. О подземных толчках сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр стихийного бедствия находился всего в 36 км к юго-востоку от города Эскуинтла. В настоящее время в этом населенном пункте проживают около 103 тыс. человек.

При этом очаг землетрясения залегал на глубине 108 км. Магнитуда подземных толчков, в свою очередь, составила 6,1.

Дополнительная информация о ситуации в республике пока не приводится. В частности, не поступало никаких данных о пострадавших и возможных разрушениях в районе землетрясения.

Утром 27 января сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр природного катаклизма располагался в 143 км к северу от города Лаэ с населением более 76 тыс. человек, однако сведения о пострадавших не поступали.

За два дня до этого в восточной Турции также произошло землетрясение, магнитуда которого составила 5,2. По данным местной газеты Sabah, подземные толчки были зарегистрированы в районе города Малатья.

Ранее в российском Кургане эвакуировали жильцов двух многоэтажек из-за землетрясения в Казахстане.