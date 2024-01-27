Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарастили удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы республики.

«Последние недели по монастырю в Никольском усилились удары. Теперь при помощи БПЛА», — сообщили в оперативных службах.

27 января экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вашингтон постепенно приближается к своему поражению в противостоянии с Москвой в рамках украинского конфликта.

В этот же день газета The Washington Post опубликовала материал, в котором сказано, что после провала контрнаступления 2023 года Вашингтон предлагает Киеву уйти в оборону.

До этого Украину предупредили о приближающемся переломном моменте.

Ранее российские штурмовики нанесли удар по опорным пунктам ВСУ под Донецком.