В кальянной на проспекте Вернандского в Москве произошнл пожар

В кальянной V'Lofte на проспекте Вернадского в Москве загорелся потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам одного из очевидцев возгорания, с потолка заведения начали сыпаться искры, потолок загорелся, затем огонь перекинулся на мебель.

«Предварительно, закоротило проводку. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, данных о пострадавших нет.

До этого МЧС России сообщало, что в Москве пожилая женщина получила серьезные травмы после того, как воспользовалась электроодеялом.

Инцидент произошел в многоэтажном доме. 69-летняя женщина решила накрыться электроодеялом, которое купила в интернете. Через какое-то время произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Женщина вдохнула слишком много едкого дыма. Приехавшие на место медики оказать помощь пенсионерке не смогли.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.