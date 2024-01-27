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В кальянной на проспекте Вернандского в Москве произошнл пожар

Shot: в кальяной на проспекте Вернандского в Москве загорелся потолок

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Павел Лисицын/РИА Новости

В кальянной V'Lofte на проспекте Вернадского в Москве загорелся потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам одного из очевидцев возгорания, с потолка заведения начали сыпаться искры, потолок загорелся, затем огонь перекинулся на мебель.

«Предварительно, закоротило проводку. С места возгорания самостоятельно эвакуировались 15 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, данных о пострадавших нет.

До этого МЧС России сообщало, что в Москве пожилая женщина получила серьезные травмы после того, как воспользовалась электроодеялом.

Инцидент произошел в многоэтажном доме. 69-летняя женщина решила накрыться электроодеялом, которое купила в интернете. Через какое-то время произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию. Женщина вдохнула слишком много едкого дыма. Приехавшие на место медики оказать помощь пенсионерке не смогли.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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