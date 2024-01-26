Артем Жога поддержал проект «Полотно Победы» активистов «Молодой Гвардии»

Председатель Народного совета ДНР, сопредседатель штаба Владимира Путина Артем Жога поддержал проект активистов «Молодой Гвардии» в Югре по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны и СВО на «Полотнах Победы». Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Активисты презентовали патриотический проект «Полотно Победы» проект на встрече, которая прошла 26 января на площадке штаба общественной поддержки. Отмечается, что в рамках проекта в школах, вузах и среднеспециальных учебных учреждениях в преддверии 9 мая появятся четырехметровые полотна с историями о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Предполагается, что учащиеся, их родители и педагоги смогут оставить короткие записи о своих родных и близких, подаривших советскому народу Победу. Для создания надписей молодогвардейцы предлагают использоваться маркеры алого цвета.

«Проект предоставит возможность поделиться историями своих дедушек и бабушек, отцов и матерей. Обязательно нужно указать их фамилию, имя, место службы, работы или проживания, рассказать о достижениях», — отметил один из активистов Юрий Слюсарь.

В свою очередь, сопредседатель штаба Владимира Путина поддержал идею и отметил, что ему тоже есть, что вписать в «Полотно Победы».

Волонтеры считают справедливым, если на полотнах будут упомянуты герои локальных конфликтов и участники специальной военной операции. Молодогвардейцы попросили Жогу обратиться к президенту с просьбой о масштабировании этой инициативы по всей стране.

«Замечательный проект. Это дань память нашим ребятам, чтобы мы не забыли о них: о тех, кто воевал и в Великую Отечественную, и в Афганистане, участвовал в контртеррористических операциях на Кавказе, о ребятах с СВО. Это будет посыл, что мы помним, мы гордимся. И каждый желающий сможет на полотне, которое будет находиться в том или ином регионе, написать свою историю, рассказать о своих родственниках», — сказал Жога.

Кроме того, активисты презентовали гостю фотовыставку «Югра – Донбассу». Это снимки, которые югорчане сделали во время гуманитарной миссий партии в новых регионах. Волонтеры оказывали помощь жителям, работали в госпиталях и социальных учреждениях.