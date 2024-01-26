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Россиянин пойдет под суд за регистрацию в квартире более 300 мигрантов

В Самаре мужчина зарегистрировал 320 мигрантов в своей трехкомнатной квартире

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Global Look Press

В Самаре мужчина пойдет под суд за фиктивную регистрацию более 300 иностранцев. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии правоохранителей, всего за несколько месяцев россиянин зарегистрировал 320 мигрантов. При этом он знал, что иностранцы не будут проживать в его трехкомнатной квартире. За свои услуги житель Самары получил 160 тысяч рублей.

После того, как мужчину задержали, всех мигрантов сняли с учета по месту пребывания.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Сам мужчина свою вину признал. Все материалы направлены для рассмотрения в суд.

Ранее под Саратовом иностранцы на стройке решили «пересидеть» рейд в сугробах, но были пойманы.

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