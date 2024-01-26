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В Нижнем Новгороде полиция изъяла 25 тысяч литров контрафактного пива

В Нижнем Новгороде обнаружили склад с 25 тоннами контрафактного пива

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В Нижнем Новгороде правоохранители нашли склад с контрафактным пивом. Об этом сообщает NN.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Нижегородской области.

Помещение с алкоголем обнаружили на Кузбасской улице. Всего внутри было 25 тысяч литров пива, документы на которое отсутствовали. При этом этикетки на продукции были переклеены. В результате всю партию изъяли.

Специалисты направили образцы пива на экспертизу. Сотрудники МВД уже установили личность владельца склада и на данный момент документируют деятельность бизнесмена. О том, возбуждено ли уголовное дело, не сообщается.

Ранее в гараже уральского предпринимателя нашли более семи тысяч литров суррогатной водки.

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