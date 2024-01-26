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Россиянка пожаловалась на медиков, которые всю ночь игнорировали стонавшую пенсионерку

В Ярославле сотрудников больницы обвинили в игнорировании стонавшей пенсионерки

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Pexels

Пациентка ярославской больницы рассказала о халатности персонала в отношении пенсионерки. Об этом сообщает «Подъем».

По словам очевидицы, всю ночь пожилая женщина стонала и просила воды. Все это время работники больницы игнорировали пациентку. Беременная девушка сама принесла россиянке воду.

Утром очевидица зашла в туалет, но оттуда ее выгнала курящая в помещении санитарка. Ссора сопровождалась нецензурными выражениями со стороны медработницы.

В Минздраве региона прокомментировали ситуацию. Представители ведомства заявили, что администрация больницы провела проверку.

«К административному взысканию привлечены ответственные за организацию лечебного процесса лица», – сообщается в публикации.

Управляющие медучреждением принесли извинения за поведение своих сотрудников.

Ранее в Новосибирске местная жительница пожаловалась на кражу колясок и санок у детской поликлиники.

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